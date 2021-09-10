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Россияне рассказали, сколько лет хотели бы прожить

Россияне рассказали, сколько лет хотели бы прожить

Опрос, проведенный СберНПФ, показал, что в среднем россияне планируют прожить 87,6 лет.

Жить дольше других рассчитывают москвичи - в среднем 91,3 года, жители Томска хотят жить до 90,2 лет, махачкалинцы и петербуржцы считают "достойной" продолжительность жизни 90,1 лет.

Выяснилось, что мужчины намерены жить дольше (88,3), чем женщины (86,9).

Россияне после выхода на пенсию хотели бы иметь ежемесячный доход на уровне 56,3 тыс рублей.

Исследователи отметили, что летом 2019 года россияне в меньшей степени мечтали о долголетии - тогда средняя желаемая продолжительность жизни граждан составляла 86,7 лет.

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Вестник Кавказа

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