Вице-премьер Марат Хуснуллин проверил ход строительства лицея в Ростове-на-Дону

Заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин в четверг, 9 сентября, прибыл в Ростов-на-Дону.

В ходе рабочего визита вице-премьер проинспектировал ход реконструкции лицея №20 имени Поляничко, располагающегося в Первомайском районе донской столицы. Строительство объекта находится на контроле у президента Российской Федерации.

По мнению Хуснуллина, реконструкция идет на очень хорошем уровне и может подавать пример другим регионам страны. Образовательное учреждение будет вмещать не менее 1000 учащихся, окончание строительства запланировано на декабрь 2021 года. Стоимость государственного контракта составляет более 700 млн рублей.