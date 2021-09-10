Вице-премьер Марат Хуснуллин проверил ход строительства лицея в Ростове-на-Дону
Заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин в четверг, 9 сентября, прибыл в Ростов-на-Дону.
В ходе рабочего визита вице-премьер проинспектировал ход реконструкции лицея №20 имени Поляничко, располагающегося в Первомайском районе донской столицы. Строительство объекта находится на контроле у президента Российской Федерации.
По мнению Хуснуллина, реконструкция идет на очень хорошем уровне и может подавать пример другим регионам страны. Образовательное учреждение будет вмещать не менее 1000 учащихся, окончание строительства запланировано на декабрь 2021 года. Стоимость государственного контракта составляет более 700 млн рублей.
Вестник Кавказа
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