Зеленский заявил о возможной войне России с Украиной

Украинский лидер Владимир Зеленский допустил вероятность полноценного военного конфликта между Россией и Украиной.

"Считаю, может быть. Есть ощутимая вероятность войны с Россией", - приводит слова Зеленского ТАСС.

При этом он подчеркнул, что война навсегда прекратит соседство Украины, России и Беларуси.

В то же время Зеленский добавил, что, несмотря на "пропасть" между украинцами и русскими, отношения между странами со временем могут нормализоваться.