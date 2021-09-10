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Зеленский заявил о возможной войне России с Украиной

Зеленский заявил о возможной войне России с Украиной

Украинский лидер Владимир Зеленский допустил вероятность полноценного военного конфликта между Россией и Украиной.

"Считаю, может быть. Есть ощутимая вероятность войны с Россией", - приводит слова Зеленского ТАСС.

При этом он подчеркнул, что война навсегда прекратит соседство Украины, России и Беларуси.

В то же время Зеленский добавил, что, несмотря на "пропасть" между украинцами и русскими, отношения между странами со временем могут нормализоваться.

 

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Вестник Кавказа

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