Зеленский заявил о возможной войне России с Украиной
Украинский лидер Владимир Зеленский допустил вероятность полноценного военного конфликта между Россией и Украиной.
"Считаю, может быть. Есть ощутимая вероятность войны с Россией", - приводит слова Зеленского ТАСС.
При этом он подчеркнул, что война навсегда прекратит соседство Украины, России и Беларуси.
В то же время Зеленский добавил, что, несмотря на "пропасть" между украинцами и русскими, отношения между странами со временем могут нормализоваться.
Вестник Кавказа
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