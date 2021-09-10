В Европе назвали "Северный поток-2" непростительной ошибкой Германии

Бывший председатель Европейского совета, экс-премьер Польши, а в настоящее время глав крупнейшей польской оппозиционной Гражданской коалиции Дональд Туск, комментируя завершение строительства газопровода "Северный поток - 2", назвал его непростительной ошибкой руководства Германии.

"Я считаю, что это непростительная ошибка с очень серьезными последствиями. Ошибка, вытекающая из эгоистичной политики немецких интересов", - сказал он, добавив, что реализация проекта противоречит интересам ЕС в целом, "уже не говоря о Польше или Украине", передает ТАСС со ссылкой на TVN24.