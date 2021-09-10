«Образы святынь. Мекка и Медина в памятниках исламского изобразительного искусства» в Музее Востока (фоторепортаж)

Сегодня в Государственном музее Востока открывается выставка «Образы святынь. Мекка и Медина в памятниках исламского изобразительного искусства».

На ней представлены неизвестные ранее миниатюры исламских рукописей XVIII-XIX вв. из коллекций Москвы, Казани, Новосибирска и Ялты, а также татарские, индийские и пакистанские шамаили с изображением Мекки и Медины из коллекции Музея Востока, казанских собраний и коллекции Фонда Марджани. Всего показано около сорока предметов.

Выставка продлится до 17 октября