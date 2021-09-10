Похолодание ожидается в Казахстане в выходные

Согласно прогнозу метеослужбы Казгидромет, с 11 по 13 сентября большая часть Казахстана будет находиться под влиянием ложбины уходящего циклона. Поэтому на севере, северо-западе, в центре, востоке и в горных районах юго-востока страны пройдут дожди с порывистым ветром, на юго-востоке и востоке – с грозой.

Затем с 12 сентября на территорию Казахстана будет смещаться холодный антициклон, который принесет похолодание. Преимущественно без осадков. Ночью возможны заморозки.

"На западе республики температура воздуха ночью будет -1+12℃ тепла, днем повысится до +20+30℃. На северо-западе ожидается понижение температуры воздуха ночью до -3+10℃, днем основной температурный фон +12+23℃", - приводит прогноз Sputnik Казахстан.

Уточняется, что на севере и в центральных районах температура воздуха также понизится ночью до -3+5℃, днем будет +10+20℃, на востоке – до -1+10℃, днем – до +10+20℃. На юге и юго-востоке республики ночью +4+15℃, днем +19+28℃.