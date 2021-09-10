Индия бьет тревогу из-за смертельного вируса нипах

После обнаружения вируса нипах в Керале, власти соседнего индийского штата Карнатака объявили режим повышенной готовности, заявили в минздраве региона.

В Керале вирус выявлен у 11 человек, которые ранее контактировали с 12-летним мальчиком, умершим от вируса нипах. Всего в контакте с инфицированным ребенком был 251 человек.

Минздрав Карнатаки постановил проверять прибывших из Кералы на наличие следующих симптомов: лихорадка, головная боль, изменение психического состояния, сильная слабость, нарушение дыхания, кашель, рвота, диарея, мышечные боли, судороги.

Вирус нипах признан ВОЗ одним из самых опасных в мире, от него нет ни лекарства, ни вакцины, смертность составляет 40-75%. Вирус передается людям от летучих лисиц и мышей, если человек ест фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного.