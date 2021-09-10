"Обратной дороги нет": Путин и Лукашенко сделали большой шаг к интеграции

Многочисленные встречи президентов России и Беларуси наконец пришли к логическому завершению. По итогам 4-часовых переговоров Владимир Путин и Александр Лукашенко заявили о том, что все 28 дорожных карт по интеграции двух стран согласованы.

В виде конкретного документа Путин и Лукашенко пока публично ничего не представили, но ясно, что стратегическое решение принято. Все разночтения, в том числе по чувствительным для Минска газовым вопросам, устранены. Позади, видимо, и возмущения Батьки о потере суверенитета, о чем он частенько напоминал.

Основная часть 28 пунктов касается экономики. Страны решили перейти к единой промышленной и макроэкономической политике. Будут интегрированы платежные системы России и Беларуси. Лукашенко не исключил обсуждение в ближайшем будущем единой валюты, а Путин заметил, что говорить об этом рановато, надо сначала согласовать макроэкономическую политику. В соответствии с 28 дорожными картами, должна углубиться кооперация в информационной безопасности, таможенной, налоговой и энергетической сферах.

Путин и Лукашенко нашли общий язык и в энергетике. После налогового маневра в России Беларусь лишилась возможности продавать Европе переработанное российское топливо по выгодной цене. Кроме того, Лукашенко постоянно жаловался на то, что Россия слишком дорого продает газ братской стране. Но накануне два президента приняли твердое решение создать единый энергетический рынок до 1 декабря 2023 года.

Союзное государство предоставит одинаковые условия не только бизнесменам, но и гражданам. Подданные России и Беларуси будут пользоваться равными правами и возможностями в социальной и экономической сферах. По словам Путина, будут также созданы условия для повышения уровня их жизни.

Интеграция предполагает сотрудничество и в сфере безопасности. Лукашенко и Путин обсудили создание общего оборонного пространства. Часть этого процесса – регулярные военные учения "Запад". Лукашенко сказал, что две страны будут усиливать противодействие военным угрозам. В случае Беларуси это вполне актуальный вопрос, учитывая постоянные военные учения у ее границ и постоянные попытки свергнуть Лукашенко странами НАТО. Об этом Путин открыто говорил в послании Федеральному собранию, напоминая о заговоре с целью блокады Минска: "Практика организации госпереворотов, планов политических убийств, в том числе и высших должностных лиц, – ну это уже слишком, все границы перешли уже". Поэтому два президента, по словам Лукашенко, будут усиливать противодействие военным угрозам.

Прорисовывая силуэт полноценного Союзного государства, Путин и Лукашенко приняли и тактические шаги по сближению. Так, Путин сделал уступку по газу. Цены на газ для Беларуси в следующем году не вырастут и сохранятся на уровне $128 за тысячу кубометров. Они даже не будут индексироваться на уровень инфляции. Кроме того, сняты все ограничения по авиасообщению между странами. Россия продолжит спонсировать находящегося (из-за пандемии и санкций стран НАТО) в сложной финансовой ситуации союзника. До конца 2022 года Москва выделит Минску кредитов на сумму до $630-640 млн.

Встреча Путина и Лукашенко стало определенным прорывом на пути интеграции двух стран. Обозначена генеральная линия. При этом любопытно, что Москва не поднимает чувствительные для суверенитета Минска темы. Путин, может, и хочет создать единую валюту с Центробанком в Москве, но нарочно говорит, что пока рано. Путин осторожничает и по теме единого парламента, откладывая этот вопрос на будущее.

С другой стороны, нельзя не заметить порывы к интеграции со стороны Лукашенко, который раньше постоянно жаловался на высокие цены на газ и напоминал при каждом удобном случае, что Беларусь никогда не сольется в едином государстве с Россией. На вчерашней встрече Батька говорил, что Минск и Москва при необходимости могут еще больше сблизиться.

"Если понадобится, мы с ним [Путиным] это сделаем элементарно! - сказал Лукашенко. - И если будет нужна еще более тесная военно-политическая [интеграция], мы это сделаем мгновенно, как только почувствуем запросы наших людей в России и Беларуси", - заявил белорусский президент.

Если раньше Лукашенко оправдывался перед своими избирателями на тему того, что Россия не поглощает Беларусь, теперь он как бы оправдывается перед российскими гражданами и говорит, что это взаимовыгодный союз: "Я хочу спросить у критиков нашей интеграции: где вы видите гирю на ноге Российской Федерации?! Ничего плохого для народов России и Беларуси нет! Все рассчитано на рост благосостояния".

Риторика риторикой, но конкретные действия уже сделаны. Поставлен дедлайн. До конца года на заседании Высшего госсовета Союзного государства России и Беларуси 28 союзных программ должны будут быть окончательно утверждены. До конца осени Путин собирается посетить Минск, видимо, для финального утверждения текста интеграции.

Таким образом, Путину и Лукашенко удалось перевернуть большую страницу на пути к созданию Союзного государства, обратной дороги уже нет.