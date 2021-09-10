Турция повысило представительство в Азербайджане до уровня генералов

Четыре турецких генерала войдут в Специальную группу командования, которая представляет Вооруженные силы Турции в Азербайджане.

Подчеркивается, что один из генералов, который вошел в состав Спецгруппы, руководит миссией Турции в мониторинговом центре в Агдаме с начала текущего года. Еще три генерала усилили группу в рамках подписанной между Баку и Анкарой Шушинской декларации

Стоит отметить, что сама группа командования ВС Турции действует в Азербайджане с 1992 года, координируя с турецкой стороны взаимодействие по военной линии между двумя государствами. Ранее группа была представлена офицерами более низкого ранга.