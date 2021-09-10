Ставрополь приглашает на предпраздничную ярмарку выходного дня

В субботу в Ставрополе пройдет предпраздничная ярмарка выходного дня. Ярмарка посвящена Дню края. Торговые ряды развернутся в Юго-Западном районе на улице Тухачевского, 26/8.

В горадминистрации отметили, что более 50 товаропроизводителей и сельхозпредприятий порадуют покупателей богатым выбором овощей и фруктов, колбасных изделий, меда и бакалеи.

Также посетителей ждет концерт с развлекательной программой. Для детей будут работать аттракционы. Кроме того, на ярмарке состоится выставка декоративно-прикладного искусства, и пройдут мастер-классы от мастеров умельцев.

Также ярмарка будет организована на площадке по улице Васильева, 35/1.