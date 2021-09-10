Власти Египта и местные отели возьмут на себя оплату лечения заболевших коронавирусом туристов

Министр туризма и древностей Египта Халед аль-Анани рассказал в интервью ТАСС, что заболевших на отдыхе туристов будут лечить за счет отелей.

Он отметил, что в Роспотребнадзоре узнал, что менее 1% российских туристов, которые вернулись из Египта, оказались заражены коронавирусом. На всех курортах действуют необходимые меры предосторожности. Однако, на случай заболевания туристов, власти Египта договорились с отелями об оплате расходов на лечение.

"Если случай заболевания легкий, то турист остается в отеле. Мы заключили договоренность с отелями, что они оплатят расходы туристов во время их пребывания в Египте», - рассказал министр.

Власти Египта будут брать на себя оплату тяжелых случаев заболевания. «Если случай тяжелый и туристу необходима госпитализация, все расходы будут покрыты египетским правительством в государственных больницах в Шарм-эш-Шейхе, Хургаде или Каире", - добавил он.