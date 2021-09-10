ВОЗ для оценки "Спутника V" ждет полного пакета документов

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ждут, когда Россия представит полный пакет документов по вакцине "Спутник V", после чего будет возможна оценка препарата.

"Хотел бы отметить, что ВОЗ продолжает активно сотрудничать с представителями РФ по вопросам подготовки полного пакета документации для того, чтобы провести оценку вакцины "Спутник V". Мы сейчас находимся на этапе, когда мы ожидаем представления полного пакета документов от соответствующих структур", - сказал в пятницу на презентации итогового доклада Общеевропейской комиссии по вопросам здоровья и устойчивого развития, созданной под эгидой Европейского регионального бюро ВОЗ старший специалист отдела иммунизации Европейского бюро ВОЗ Олег Бенеш.

Напомним, "Спутник V" - первая российская вакцина против коронавируса, одобренная почти в 70 странах мира.