Налет на "Банк Грузии" в Кварели совершил бывший повар

Ворвавшимся с гранатой в "Банк Грузии" в Кварели оказался 49-летний житель Телавского района Шалва Меликишвили.

По данным грузинских СМИ, Меликишвили работал в одном из гостиниц города поваром, однако был уволен за частое употребление алкогольных напитков, сообщает "Спутник-Грузия".

Телеканал "Имеди" отметил, что у Меликишвили имелись банковские долги в "ТВС Bank".

Напомним, что 9 сентября Меликишвили ворвался в филиал "Банка Грузии" в Кварели, взял в заложники 13 человек и требовал деньги. Однако после недолгих переговоров бывший повар сдался полиции.