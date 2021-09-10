В Москве таксист насмерть сбил велосипедиста

В районе Теплый Стан на юго-западе Москвы под колесами такси погиб велосипедист.

"На ул. Академика Виноградова 53-летний мужчина, управлявший велосипедом, погиб при пересечении проезжей части в неустановленном для этого месте. На него совершил наезд водитель автомобиля такси Volkswagen Polo", - сообщается в Telegram-канале пресс-службы Госавтоинспекции Москвы.

Медики, прибывшие на место ДТП, констатировали смерть велосипедиста.