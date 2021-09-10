В Крыму проходят снайперские учения

В Крыму идут военные учения – на полигоне Ангарский тренировались снайперские пары из состава подразделений соединения береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота.

"Личный состав отработал навыки в прицеливании, выборе и запоминанию целей, - ведении огня по различным целям с учетом смены мишеней и дальности до них", - говорится в сообщении пресс-службы Черноморского флота.

Уточняется, что снайперы оттачивали мастерство маскировки, оборудования ложных огневых позиций, передвижения по местности, стрельбы с учетом силы ветра.

В пресс-службе также отметили, что в рамках учений шла отработка действий и в ночное время.