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В Крыму проходят снайперские учения

В Крыму проходят снайперские учения

В Крыму идут военные учения – на полигоне Ангарский тренировались снайперские пары из состава подразделений соединения береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота.

"Личный состав отработал навыки в прицеливании, выборе и запоминанию целей, - ведении огня по различным целям с учетом смены мишеней и дальности до них", - говорится  в сообщении пресс-службы Черноморского флота.

Уточняется, что снайперы оттачивали мастерство маскировки, оборудования ложных огневых позиций, передвижения по местности, стрельбы с учетом силы ветра.

В пресс-службе также отметили, что в рамках учений шла отработка действий и в ночное время.  

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Вестник Кавказа

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