В Узбекистане дорожный каток насмерть задавил ребенка

В Джизаке под асфальтоукладчиком погиб шестилетний ребенок, сообщает пресс-служба УВД.

Мальчик катался на велосипеде и подъехал к задней части катка. В этот момент машина двигалась задним ходом.

Отмечается, что поблизости не оказалось людей, которые могли бы сообщить водителю о том, что сзади дорожного катка стоит ребенок.

Мальчика спасти не удалось.

По факту данного инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека" УК Узбекистана.