Синоптики рассказали о похолодании в Узбекистане

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Узбекистане будет прохладно, сухо и ветрено.

В выходные в Каракалпакстане и Хорезмской области температура воздуха составит 23-28 градусов, в начале рабочей недели - 25-30 градусов.

Прохладные выходные грядут и в Бухарской, и в Навоийской областях. В понедельник и вторник в этих регионах потеплеет до плюс 30-35.

Холодная - 23-28 градусов - суббота ожидается в Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях. Затем начнется потепление - в воскресенье плюс 25-30, в понедельник и вторник - до 27-32.

В Андижанской, Ферганской, Наманганской областях в выходные будет около 23-28 градусов, в начале недели - плюс 25-30.

В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях самым прохладным днем станет суббота, 28-33 градусов, в понедельник воздух прогреется до 30-35 градусов, во вторник - до 32-37.

В горных районах Узбекистана в выходные не исключены осадки в виде снега, в дневные часы температура воздуха составит 13-23 градуса.