Российская военная база в Таджикистане усилится 30 современными танками

Крупнейшая российская военная база за ее пределами - 201-ая - до конца 2021 года получит 30 современных танков. Об этом рассказал начальник автобронетанковой службы Центрального военного округа Ханиф Беглов.

"До конца года 30 современных танков придут на замену боевых машин более ранних модификаций танкового батальона российской военной базы в Таджикистане", - заявил он накануне Дня танкиста.

Замена танков производится на фоне обострения ситуации в Афганистане, где власть захватило движение "Талибан" (запрещено в РФ).