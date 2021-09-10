Двое боевиков ликвидированы в Дагестане

Двое боевиков нейтрализованы в ходе контртеррористической операции в Буйнакском районе Дагестана, сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК). Отмечается, что на месте перестрелки обнаружено автоматическое оружие, боеприпасы и СВУ.

В НАКе пояснили, что ночью при проведении оперативно-разыскных мероприятий, связанных с поиском возможных террористов, органами безопасности в лесном массиве Буйнакского района были обнаружены два вооруженных бандита. Им было предложено сложить оружие и сдаться властям, однако в ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе боеконтакта были нейтрализованы. "На месте перестрелки обнаружено автоматическое оружие и боеприпасы, а в машине преступников - готовое к применению СВУ", - приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданского населения нет.

В настоящее время сотрудники ФСБ проводят оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.