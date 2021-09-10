В Москве проходит церемония прощания с Евгением Зиничевым

Церемония прощания с трагически погибшим главой МЧС России генералом армии Евгением Зиничевым началась в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России.

Проститься с Евгением Зиничевым пришло множество людей. После церемонии спецборт Ил-76 доставит тело Евгения Зиничева в его родной город Санкт-Петербург, где на Северном кладбище состоятся похороны.

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября на водопаде Китабо-Орон в западной части Путоранского заповедника. Президент России Владимир Путин посмертно присвоил министру звание Героя России.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщал, что церемонию прощания с Евгением Зиничевым посетит Владимир Путин.