Казахстан сообщил о ситуации с коронавирусом

За минувшие сутки в Казахстане выявлено 4 024 случая COVID и 275 случаев пневмонии. Скончались 78 человек, от вирусной пневмонии - 19 человек, сообщили Минздраве.

"На 10 сентября лечение от КВИ продолжают получать 82 162 человек (74 116 КВИ+ и 8 046 КВИ-), из них в стационарах находятся 17 245 пациентов, на амбулаторном уровне – 64 917 пациентов", - приводит данные Sputnik Казахстан.

Уточняется, что из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:в тяжелом состоянии – 1 310 пациентов,в состоянии крайней степени тяжести – 373 пациентов, лечение на аппарате ИВЛ продолжают 208 пациентов.