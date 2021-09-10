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Казахстан будет вновь летать в Саудовскую Аравию

Казахстан будет вновь летать в Саудовскую Аравию

В Казахстане с конца октября возобновляются рейсы в Саудовскую Аравию: самолеты авиакомпании SCAT будут летать по маршрутам Алматы-Джидда и Алматы-Медина с частотой по одному рейсу в неделю по каждому из маршрутов.

Как сообщает Министерство индустрии и инфраструктурного развития, Межведомственная комиссия по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории казахстана на заседании 7 сентября 2021 года разрешила возобновить регулярное авиасообщение между Казахстаном и Саудовской Аравией.

Уточняется, что возможное увеличение рейсов в Саудовскую Аравию будет зависеть от эпидемиологической ситуации, передает Sputnik Казахстан.

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Вестник Кавказа

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