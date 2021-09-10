Кардиолог назвала полезные способы приготовления мяса

Врач-диетолог, кардиолог Асият Хачирова поделилась способами безопасного приготовления мяса.

Так, по ее словам, здоровью не навредят блюда с тешеным, вареным или приготовленном на гриле мясом. "Главное, следить, чтобы не было черной корочки, которая возникает при пригорании. Сейчас продаются электрогрили – это как сухая сковородка, там получается правильное мясо", - приводит ее слова РИА Новости.

Также она отметила, что хороший способ приготовления мяса в мангале на открытом огне. "Открытый огонь – это лучше в разы, чем жаренье на масле. Главное, использовать правильный маринад без майонеза", – сказала врач, добавив, что приготовленное таким образом мясо можно есть не чаще одного раза в неделю.