Toyota и грузовик погубили человека в Павлодаре

Один человек погиб при столкновении Toyota с КамАЗом на трассе Павлодар - Нур-Султан, информирует пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

Уточняется, что погиб один из пассажиров иномарки, второй пассажир этой автомашины с травмами госпитализирован.

По статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека" Уголовного кодекса начато досудебное расследование, передает Sputnik Казахстан.