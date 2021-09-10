Toyota и грузовик погубили человека в Павлодаре
Один человек погиб при столкновении Toyota с КамАЗом на трассе Павлодар - Нур-Султан, информирует пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.
Уточняется, что погиб один из пассажиров иномарки, второй пассажир этой автомашины с травмами госпитализирован.
По статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека" Уголовного кодекса начато досудебное расследование, передает Sputnik Казахстан.
Вестник Кавказа
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