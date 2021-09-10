Главная » Новости

Toyota и грузовик погубили человека в Павлодаре

Toyota и грузовик погубили человека в Павлодаре

Один человек погиб при столкновении Toyota с КамАЗом на трассе Павлодар - Нур-Султан, информирует пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

Уточняется, что погиб один из пассажиров иномарки, второй пассажир этой автомашины с травмами госпитализирован.

По статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека" Уголовного кодекса начато досудебное расследование, передает Sputnik Казахстан.

1595 просмотров





Вестник Кавказа

в Instagram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!