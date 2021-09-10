Пожарные потушили возгорание лесной подстилки возле Геленджика

Возгорание лесной подстилки, которое произошло накануне на территории Геленджикского лесничества в районе села Криница, ликвидировано, информирует ГУ МЧС по Краснодарскому краю, уточняя, что его площадь составила 3,7 га.

"В 23:10 (мск) 09.09.2021 пожар локализован на площади 3,7 га. В 06:40 (мск) 10.09.2021 - ликвидация пожара", - сообщает ведомство.

Накануне стало известно о том, что на территории Геленджикского лесничества в районе села Криница произошло возгорание лесной подстилки. К работам по ликвидации пожара было привлечено 77 человек и 26 единиц техники, в том числе вертолет.