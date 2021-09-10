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Два человека погибли, пятеро пострадали в аварии Алматы

Два человека погибли, пятеро пострадали в аварии Алматы

В ночном ДТП по улице Жандосова на пересечении с улицей Шаймерденова в Алматы погибли два человека, пострадали пятеро.

Стало известно, что Mitsubishi Carisma стояла на обочине возле магазина, в ней находились трое молодых людей, в это время по улице Жандосова на большой скорости в западном направлении двигается автомашина Subaru Legacy.

На пересечении с улицей Шаймерденова на затяжном повороте водитель Subaru не справился с рулевым управлением, вылетел на "встречку" и врезался в Mitsubishi. Затем Subaru сносит столб, влетает в другой столб уличного освещения, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

Пострадавшие госпитализированы. По факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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Вестник Кавказа

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