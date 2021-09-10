Синоптики пообещали москвичам облачное тепло

Согласно прогнозам Гидрометцентра России, сегодня в Москве установится облачная погода с прояснениями и до +20°С.

"Днем в столице будет 18…20°С тепла. В ночь на субботу температура воздуха может опуститься до +8°С", - говорится на сайте российского погодного ведомства.

Также сообщается, что ожидается северо-западный, северный ветер, 5-10 м/с, атмосферное давление составит около 749 мм ртутного столба.

По области столбики термометров покажут от +16 до 21°С. Ночью похолодает до +5°С.