На отдельных участках Буйнакского района Дагестана введен режим КТО

Режим контртеррористической операции (КТО) был введен на отдельных участках Буйнакского района Дагестана, проинформировали в оперативном штабе республики.

"Принято решение о введении правового режима контртеррористической операции с 04:55 10 сентября 2021 года на отдельных участках Буйнакского района", - приводит слова собеседника ТАСС, уточняя, что в зоне действия режима будут введены некоторые ограничения: паспортный контроль, досмотр автотранспорта и др.

Кроме того, по данным источника агентства в правоохранительных органах республики, в районе идет отработка оперативной информации о возможном передвижении и местонахождении боевиков.