Главная » Новости

На отдельных участках Буйнакского района Дагестана введен режим КТО

На отдельных участках Буйнакского района Дагестана введен режим КТО

Режим контртеррористической операции (КТО) был введен на отдельных участках Буйнакского района Дагестана, проинформировали в оперативном штабе республики.

"Принято решение о введении правового режима контртеррористической операции с 04:55 10 сентября 2021 года на отдельных участках Буйнакского района", - приводит слова собеседника ТАСС, уточняя, что в зоне действия режима будут введены некоторые ограничения: паспортный контроль, досмотр автотранспорта и др.

Кроме того, по данным источника агентства в правоохранительных органах республики, в районе идет отработка оперативной информации о возможном передвижении и местонахождении боевиков.

1540 просмотров








Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!