Си Цзиньпин: противостояние Китая и США угрожает всему миру

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о том, что противостояние Китая и США поставит под угрозу выживания и сами страны и весь мир. В этой связи, по его словам, власти стран должны проявить политическую волю и ответственность и как можно скорее вернуть свои отношения на путь нормального развития.

"Китайско-американское сотрудничество принесет выгоду обеим сторонам и всему миру. Противостояние Китая и США поставит под угрозу обе страны и весь мир", - сказал он, отметив, что от того, смогут ли Китай и США наладить отношения, зависит не только судьба двух стран, но и всего мира.

"Это вопрос века, на который оба государства должны дать ответ", - приводит слова китайского лидера ТАСС.