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Россияне сократили употребление рыбы

Россияне сократили употребление рыбы

Количество рыбы, потребляемой россиянами, постепенно снижается, констатировал Секретарь совета Рыбного союза Гарегин Митин. И снижается ежегодно, также отметил он.

Также он сообщил, что в целом по стране рыба составляет часть рациона питания 88% взрослых граждан, однако только четверо 4 из 10  едят ее каждую неделю.

В то же время, по данным представителя ведомства, с 1961 по 2007 годы потребление рыбы возросло на девять килограмм на человека в год, сообщает "Российская газета".

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Вестник Кавказа

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