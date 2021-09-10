Путин объяснил взлет цен на газ в Европе

Высокая стоимость газа в Европе объясняются политикой предыдущего состава Еврокомиссии, сообщил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко.

В этой связи он напомнил, что на свободном рынке в Европе газ стоит $650 за тыс за куб м, одновременно стоимость российского газа, которая также формируется за счет рыночного ценообразования, привязана к цене на нефть, поэтому колебания, "идут более мягко".

Накануне цены на газ на европейском рынке превысила рекордные $700 за тыс куб м, напоминает РИА Новости.