Бакинский джаз-фестиваль украсит мультимедийная выставка

В рамках XVI Бакинского джазового фестиваля 10 сентября, в мастерских художников около метро Ичеришехер откроется мультимедийная выставка Improvised by industry.

По словам организаторов, выставка посвящена визуальному преломлению пространства и времени, смене парадигм и смыслов, типичным для прошлых эпох элементам и строениям, ныне превратившимся в артефакты, приобретшие новые смыслы и значения.

На экспозиции будут представлены картины, инсталляции, фотографии, видео-арт и перфомансы художников Гусейна Хагвердиева, Бахрама Халилова, Рустама Гусейнова и Арифа Гулузаде. Авторы проекта – Бахрам Халилов, Кенуль Рафиева и Рустам Гусейнов. 18 сентября выставку завершит перформанс.

"Как джаз есть музыкальная импровизация и рефлексия на жизнь городской цивилизации, так и художники визуально импровизируют на тему смены парадигмы и смыслов реликтов ушедшей эпохи", - говорится в релизе.

Посещение мероприятия проводится по предварительной регистрации и с учетом правил карантинного режима.