Президент РФС подарил Хабибу Нурмагомедову футболку сборной России (ФОТО)

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов встретился с президентом Российского футбольного союза (РФС) Александром Дюковым. Фотография опубликована на странице бойца в Instagram.

Глава организации вручил спортсмену майку сборной России.

"Александр Валерьевич, спасибо за подарок и за встречу. Удачи в работе, здоровья семье и близким", - написал Нурмагомедов под постом.

Напомним, 7 сентября Хабиб Нурмагомедов посетил матч отборочного турнира ЧМ-2022 Россия - Мальта (2:0), после которого похвалил российскую сборную за отличный результат.

24 октября 2020 года на турнире UFC 254 в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде. После боя Хабиб объявил, что завершает карьеру бойца. На профессиональном уровне он одержал 29 побед в 29 поединках. В конце марта президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Хабиб Нурмагомедов официально завершил спортивную карьеру.