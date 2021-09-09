У ингушских журналистов появится собственная награда

Руководство Ингушетии учредит государственную награду для работников республиканских СМИ, сообщает пресс-служба главы региона.

"Председатель регионального Союза журналистов и главный редактор общественно-политической газеты "Ингушетия" Шамсудин Боков на встрече с руководителем региона заявил, что республика является одним из немногих субъектов, где до сих пор не учредили госнаграду для работников СМИ", - сказано в сообщении.

Боков пояснил, что все его отмеченные за заслуги коллеги продолжают попадать под категорию "Заслуженный работник культуры".

Помимо этого, он предложил учредить конкурс профессионального мастерства "Золотое перо Ингушетии" среди журналистов республики.

Стоит добавить, что глава региона Махмуд-Али Калиматов поддержал идею Бокова и заявил, что конкурс повысит мотивацию журналистов и СМИ к всестороннему освещению актуальных вопросов.

Что касается награды, то Калиматов обещал выйти в региональный парламент с инициативой о введении соответствующих поправок в местное законодательство для учреждения почетного звания "Заслуженный журналист Республики Ингушетия".