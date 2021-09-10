Лазеры изменят ход войн

Оружие направленной энергии – лазер - оборонительная технология, о которой десятилетиями говорили как о чем-то на грани возможного. Перспектива создания действующего со скоростью света оружия, для которого не нужны боеприпасы, представляется заманчивой для военных, несмотря на многочисленные технические проблемы, которые до сих пор мешают конструктивному использованию лазеров.

The Diplomat пишет, что оружие направленной энергии, долгое время служившее основой научной фантастики, рассматривалось как часть системы противоракетной обороны космического базирования в 1980-х годах. С окончанием холодной войны проект утратил свою релевантность. В начале 2000-х ВВС США вернулись к концепции, переоборудовав Boeing 747 в бортовую лазерную платформу под названием YAL-1, предназначенную для сбивания баллистических ракет на этапе запуска. Программа в конечном счете была свернута из-за перерасхода средств, ограничений боевого радиуса действия и опасений по поводу операционной осуществимости.

Однако сегодня Соединенные Штаты, Китай, Индия и Россия, а также другие государства, разрабатывают оружие направленной энергии. США зашли настолько далеко, что развернули прототип системы лазерного оружия на нескольких военных кораблях, хотя, насколько известно, в бою оно задействовано ни разу не было.

Серьезные технические проблемы по-прежнему не решены. Лазерное оружие требует огромного количества электроэнергии, а в некоторых случаях необходимы сложные нестабильные химические вещества. Цель достигается мгновенно, но эффект зависит от нагрева цели до структурного разрушения, поэтому система должна быть опробована на небольших, быстро движущихся точечных целях в течение длительного периода. Направить луч на значительное расстояние в нестабильных атмосферных условиях непросто: ни один командир не захочет вступать в бой с системой вооружения, которая не работает под дождем.

Но сценарии использования такого оружия меняются. Лазеры по-прежнему уступают снарядам против военных кораблей, бронетехники или очень быстро движущихся ракет, однако их способность вести огонь в течение длительного периода без использования боеприпасов дает им исключительный потенциал против роя легких дронов и может изменить подход к традиционным оборонным системам. В этом контексте лазеры вполне могут стать важной частью многоуровневой оборонительной системы с электронной защитой, ловушками, ракетами и пушками, обеспечивающими противодействие различным типам угроз. С их помощью можно снизить потенциальную угрозу от роя дронов, но при этом баланс военных технологий будет сохранен в нынешнем своем виде.

По мере развития технологии лазеры могут привести к более глубоким изменениям в балансе наступательных и оборонительных возможностей. Когда технические ограничения, связанные с мощностью, наведением и фокусировкой, будут устранены (что вряд ли произойдет в ближайшее десятилетие) лазеры могут из категории оборонительного оружия перейти в категорию наступательных средств. Теоретически лазеры могут оказаться подходящими для наведения на самолеты, бронетехнику или корабли на большом расстоянии, а не для их защиты на близком.

На протяжении десятилетий достижения в области точного наведения, технологии двигателей и конструкции боеголовок подвергали флагманские системы повышенному риску и требовали перехода от пассивной защиты к активной. Военные корабли, которые когда-то были обвешаны тысячами тонн бронированной стали, теперь оснащены электронными глушителями, ловушками и системами защиты ближнего боя. В последнее время эти системы стали достаточно компактными, чтобы их можно было устанавливать и на бронетранспортерах. Они позволили традиционным системам оставаться жизнеспособными на поле боя, несмотря на разговоры о том, что они устарели.

Однако концентрированный всплеск энергии нельзя обмануть с помощью электроники или перехватить до того, как он достигнет своей цели. Если такое оружие сможет доставлять достаточно энергии на расстоянии, чтобы атаковать цель, вполне разумно предположить, что оно может быстро прожечь броню или защиту и нанести катастрофический ущерб.

В отсутствие какой-либо чудесной оборонительной системы, способной отводить феноменальное количество тепла почти с той же скоростью, с какой оно доставляется, такое оружие в сочетании с гиперзвуковыми ракетами, роем недорогих дронов и электромагнитными рельсотронами вполне может привести к фундаментальному переосмыслению структуры комплектования вооруженных сил, о которой футуристы предупреждают на протяжении многих десятилетий.

Наступательное лазерное оружие, вероятно, далекая перспектива. Но в мире военных закупок и планирования, где временные рамки растягиваются на десятилетия, необходимо учитывать отдаленные перспективы. Например, миноносцы ВМС США ”Замволт”, последний из которых только что завершил испытания, были созданы в рамках программы исследований и разработок середины 1990-х годов. ”Замволты” были спроектированы с избыточной мощностью выработки электроэнергии, отчасти для того, чтобы в будущем на них можно было установить оружие направленной энергии.

Было бы преждевременно отказываться от флагманских систем, особенно с учетом того, что в ближайшем будущем лазеры могут служить для их защиты от других категорий возникающих угроз. Но не лишним будет задуматься о том, как та же технология, которая помогает поддерживать жизнеспособность современных систем, может ускорить их устаревание, и как заранее к ней адаптироваться.