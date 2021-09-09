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УЕФА допускает бойкот чемпионат мира по футболу

УЕФА допускает бойкот чемпионат мира по футболу

Президент Союза футбольных европейских ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что организация может бойкотировать чемпионат мира по футболу, если он будет проводиться раз в два года.

"Удачи с таким чемпионатом мира", - отметил он.

По мнению президента УЕФА, ЧМ никогда не будут проводиться каждые два, поскольку это противоречит основным принципам футбола. "Для футболистов ежегодные летние турниры, занимающие месяц, будут смерти подобны", - цитирует Чеферина Sports.ru со ссылкой на ESPN.

Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил о возможности проводить чемпионат мира каждые два года.

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