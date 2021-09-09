УЕФА допускает бойкот чемпионат мира по футболу

Президент Союза футбольных европейских ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что организация может бойкотировать чемпионат мира по футболу, если он будет проводиться раз в два года.

"Удачи с таким чемпионатом мира", - отметил он.

По мнению президента УЕФА, ЧМ никогда не будут проводиться каждые два, поскольку это противоречит основным принципам футбола. "Для футболистов ежегодные летние турниры, занимающие месяц, будут смерти подобны", - цитирует Чеферина Sports.ru со ссылкой на ESPN.

Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил о возможности проводить чемпионат мира каждые два года.