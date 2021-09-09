Байден продлил на год введенный из-за терактов режим ЧП в США

Президент США Джо Байден продлил на год режим чрезвычайного положения, введенный в стране после терактов 11 сентября 2001 года. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

В уведомлении Конгрессу США сказано, что ЧП, объявленное 14 сентября 2001 года, продлевается еще на один год, поскольку террористическая угроза сохраняется.

"Я продлеваю на один год действие чрезвычайного положения, объявленного 14 сентября 2001 года <...> в связи с террористическими атаками 11 сентября 2001 года и сохраняющейся непосредственной угрозой новых нападений на США", - отметил Байден.

Режим ЧП предоставляет главе Белого дома ряд дополнительных юридических полномочий, которыми он может в любой момент воспользоваться.

Напомним, 11 сентября 2001 года 19 террористов захватили четыре самолета в США. Два из них врезались в башни Всемирного торгового центра, один - в Пентагон и еще один упал вблизи города Шанксвилл, когда пассажиры и команда попытались обезвредить захватчиков. Всего погибли более 2,9 тыс человек. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация "Аль-Каида" (запрещена в РФ) и ее лидер Усама бен Ладен, который был убит американским спецназом в мае 2011 года.