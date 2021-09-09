Прививки от COVID-19 сделали почти 5 млн жителей Москвы

Глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун заявил, что в Москве привились от коронавируса COVID-19 свыше 4,8 млн человек.

"Более 4,8 млн человек вакцинированы от COVID-19", - говорится в презентации, показанной им в ходе Форума социальных инноваций регионов.

Ранее на этой неделе вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что одним компонентом вакцины от коронавируса привились 46 млн жителей страны, а двумя - 39 млн, пишет ТАСС.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, с начала пандемии в Москве зарегистрированы 1 581 075 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 1 460 093 жителя столицы, умерли – 27 887.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 222 млн, из них более 4,6 млн человек скончались. В России выявлены 7 084 284 случая заражения.