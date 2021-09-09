Россия в 2022 году продолжит продавать Беларуси газ по ценам 2021 года

В будущем году цена на российский природный газ для Беларуси не изменится, об этом сообщил в четверг президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Лидеры двух стран смогли договориться "по весьма чувствительным для белорусской стороны вопросам, связанным с ценообразованием на российские энергоносители".

"Цена для Беларуси на российский природный газ на 2022 год сохранится на уровне текущего года", - констатировал российский президент.

Также Путин подчеркнул, что цены на 2022 год не будут даже индексироваться на уровень инфляции - ни российской, ни долларовой. "Мы оставим для Беларуси на следующий год такую же цену без изменения. На 2022 год цена для Беларуси - $128,5 за тысячу кубов", - уточнил он, заметив, что цена на газ на европейском рынке составляет $650 за тысячу кубов. "Разница, мне кажется, понятна", - сказал Путин.