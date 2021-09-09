В Катаре приземлился чартерный рейс с эвакуированными из Афганистана гражданами США

В Катаре совершил посадку чартерный самолет с гражданами США, эвакуированными из Афганистана. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.

Она также отметила, что представители радикального движения "Талибан" (запрещено в России) проявили "готовность к сотрудничеству", а также "гибкость, деловой подход и профессионализм" при организации данного вывоза людей из Афганистана.

"Это позитивный шаг", - приводит слова Хорн ТАСС.

При этом она подчеркнула, что Америка "продолжит предпринимать усилия" с целью вывоза своих граждан из страны.

Это первый международный пассажирский рейс из Афганистана с момента окончательного вывода войск США из страны. По данным СМИ, на борту находились более 110 пассажиров, в том числе граждане Великобритании, Германии, Канады, США, Украины.

Напомним, 30 августа США завершили как эвакуацию гражданских лиц из Кабула, так и свою военную миссию в Афганистане. О решении свернуть операцию в этой стране президент США Джо Байден объявил в середине апреля 2021 года. После этого в Афганистане возобновились интенсивные бои между правительственными войсками и боевиками радикального движения "Талибан" (запрещено в России). 15 августа талибы окончательно установили контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. 7 сентября талибы назначили временное правительство Афганистана.