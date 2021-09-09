Песков не ожидает скорого окончания пандемии коронавируса

День, когда пандемия позволит миру спокойно вздохнуть вряд ли наступит скоро, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я думаю, что все в мире соскучились по такому общению, наверное, полностью оно вернуться не может, но думаю, что постепенно все-таки возвращается. Будем надеяться, что наступит день, когда мы свободно вздохнем от коронавируса, хотя не думаю, что это случится скоро", - поделился представитель Кремля.

В России инфицированы коронавирусом 7 084 284 человека, скончались от вируса 190 376 пациентов.