Турпоток из России в Египет удвоился летом

Этим летом число туристов из России в Египте удвоилось по сравнению с началом года, сообщил министр туризма и древностей Египта Халед аль-Анани, пишет ТАСС.

"Количество туристов за последние три месяца удвоилось по сравнению с началом 2021 года", - заявил министр.

Он отметил, что обсудил с главой Роспотребнадзора Анной Поповой вопрос увеличения количества авиарейсов, а также поблагодарил ее "и ее коллектив за оказанное доверие в возобновлении [рейсов], и [с тем, чтобы] увеличить количество рейсов на египетском направлении".

Халед аль-Анани добавил, что у знал у Поповой, что менее 1% российских туристов, вернувшихся из Египта, заразились коронавирусом.

Министр сказал, что Египет надеется на увеличение числа рейсов из России, но спешки в этом вопросе нет. "Я надеюсь на это, но мы не торопимся. Мы понимаем и уважаем решения других правительств, в частности, российского", - пояснил он.