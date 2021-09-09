Турпоток из России в Египет удвоился летом
Этим летом число туристов из России в Египте удвоилось по сравнению с началом года, сообщил министр туризма и древностей Египта Халед аль-Анани, пишет ТАСС.
"Количество туристов за последние три месяца удвоилось по сравнению с началом 2021 года", - заявил министр.
Он отметил, что обсудил с главой Роспотребнадзора Анной Поповой вопрос увеличения количества авиарейсов, а также поблагодарил ее "и ее коллектив за оказанное доверие в возобновлении [рейсов], и [с тем, чтобы] увеличить количество рейсов на египетском направлении".
Халед аль-Анани добавил, что у знал у Поповой, что менее 1% российских туристов, вернувшихся из Египта, заразились коронавирусом.
Министр сказал, что Египет надеется на увеличение числа рейсов из России, но спешки в этом вопросе нет. "Я надеюсь на это, но мы не торопимся. Мы понимаем и уважаем решения других правительств, в частности, российского", - пояснил он.
Вестник Кавказа
в facebookПодписаться