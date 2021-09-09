Глава МИД Украины посоветовал Зеленскому поговорить с Путиным

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что президенту страны Владимиру Зеленскому имеет смысл поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

"Однозначно стоит разговаривать", - сказал Кулеба.

Глава украинского внешнеполитического ведомства также отметил, что для организации разговора двух лидеров необходимо прилагать усилия. По его словам, "это должен быть сложный разговор, но к нему нужно идти", передает ТАСС.