Книга "Мирзиеномика" увидела свет в Узбекистане

Книга "Мирзиеномика", посвященная новой стратегии цифровой трансформации Узбекистана до 2030 года, вышла в свет. Научно-популярное издание представил на своей странице в Facebook экс-советник председателя Госкомтуризма Бехруз Хамзаев.

"Книга находится в свободном доступе, и любой желающий может ее изучить на сайте www.mirziyonomics.uz", цитирует его Sputnik Узбекистан.

Автор пояснил, что в "Мирзиеномике" идет речь о ключевых векторах цифровизации общественно-политической и социально-экономической работы правительства до 2030 года, также в ней описаны основные направления цифровой экономики, способствующие созданию нового технологического уклада в стране.

Хамзаев также прокомментировал употребление термина "Мирзиеномика", напомнив, что за последние полвека уже использовались понятия "Рейганомика" в США, "Абэномика" в Японии, "Тэтчеризм" в Великобритании и "Роджерномика" в Новой Зеландии.