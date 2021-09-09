Самую большую школу Юга России построят досрочно

Кубанские строители планируют досрочно сдать в эксплуатацию крупнейшую школу ЮФО на 1,8 тыс человек, возводящуюся в Краснодаре.

Строительство школы на 1 тыс 875 человек стартовало на улице Конгрессной в Краснодаре в 2019 году. Общая площадь ее участка составляет 3,3 га, а площадь помещений - 31 тыс кв м. В школе будут три спортзала, тренажерный зал, спортивное ядро, актовый зал на 850 мест, большая столовая на 750 мест. На прилегающей территории оборудуют спортивные и детские площадки, а также футбольное поле с беговыми дорожками, передает портал Юга.ру.

Строительные работы идут с опережением и закончатся раньше срока. Школу обещали достроить до конца 2021 года, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, ранее строители планировали сдать объект в 2022 году.