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Поезда метро в Баку будут ходить чаще

Поезда метро в Баку будут ходить чаще

С началом учебного года, который в Азербайджане начинается 15 сентября, на фоне роста числа пассажиров ЗАО "Бакинский метрополитен" готовится увеличить число поездов и сократить интервал их движения, рассказали в ведомстве.

Сейчас в метрополитене высокой плотности пассажиров не наблюдается – это связано и с мерами безопасности, предпринимаемыми в рамках борьбы с пандемией коронавируса. 

Однако с началом нового учебного года метрополитен планирует перейти на зимнее расписание, сократив интервал движения поездов в направлении "Ази Асланов-28 мая" в часы пик до двух минут. Еще больше сократить интервал не представляется возможным с технической точки зрения, отметили в ЗАО, передает "Sputnik Азербайджан".

Сейчас транспортные службы Бакинского метрополитена изучают тенденцию роста числа пассажиров в разное время дня, добавили в ведомстве.

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Вестник Кавказа

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