В Сирии при подрыве бронемашины погиб российский военный

В Минобороны РФ сообщили о гибели российского военнослужащего в результате подрыва автомобиля.

Взрыв произошел в провинции Хомс в Сирии в четверг "в ходе рекогносцировки российской военной полицией маршрута прохождения гуманитарной колонны".

"В результате взрыва следовавший в автомобиле российский военнослужащий получил тяжелые ранения, от которых, несмотря на оказываемую медицинскую помощь, скончался", - информирует ведомство.

Семье погибшего военного будет оказана вся необходимая помощь и поддержка, подчеркнули в Минобороны.