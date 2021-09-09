Более 1,6 млн россиян воспользовались программой туристического кешбэка

С начала года гражданам России было возвращено около 6,7 млрд рублей в рамках программы туристического кешбэка, сообщили в пресс-службе Ростуризма в четверг.

"Всего с начала года, по предварительным данным, программой воспользовались более 1,6 млн россиян. Суммарно россияне приобрели туров и проживания в отелях с кешбэком в 2021 году более чем на 34 млрд руб., при этом в виде кешбэка туристам вернулось около 6,7 млрд рублей", - рассказали в пресс-службе.

Получить средства можно только карты платежной системы "Мир", она является технологическим партнером программы.

Напомним, очередной этап программы завершится 10 сентября. "Продажи туров и проживания в отелях с кешбэком на текущий год завершаются. Текущее окно продаж продлится до 01:00 мск 10 сентября, то есть завершится в ночь с четверга на пятницу", - отмечается в сообщении.

В Ростуризме добавили, что самыми популярными в рамках программы у граждан стали поездки в Краснодарский край, на Ставрополье и в Крым. Также спросом пользовались оздоровительные туры на Алтай, в Тюмень, культурно-познавательные туры в Псковскую, Новгородскую, Ярославскую области, Калининград, Москву, Самару, Санкт-Петербург и Татарстан.