Путин и Лукашенко согласовали 28 союзных программ России и Беларуси

В четверг в Кремле состоялась встреча президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко.

По словам российского лидера, переговоры, продлившиеся более двух часов, прошли насыщенно. "Переговоры с президентом Беларуси, как и всегда, впрочем, были насыщенными и конструктивными, что в полной мере отвечает характеру отношений между нашими странами", - сказал Путин.

Он отметил, что в ходе встречи были согласованы все 28 союзных программ двух государств. "Речь идет о 28 так называемых союзных программах, которые нацелены на унификацию законодательства России и Беларуси в различных областях экономики, на выравнивание условий деятельности хозяйствующих субъектов двух стран, построение единых финансовых и энергетических рынков, транспортного пространства, формирование и реализацию общей промышленной и сельскохозяйственной политики. И сегодня хотел бы с удовлетворением отметить, что согласованы все 28 программ", - сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что заседание Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства России и Белоруссии, где планируется утвердить союзные программы, пройдет до конца 2021 года. "Сегодня хотел бы с удовлетворением отметить, что согласованы все 28 программ. Завтра имеется в виду одобрить их на заседании совета министров Союзного государства в Минске, после чего они будут вынесены на утверждение Высшего государственного совета Союзного государства, заседание которого планируется провести до конца текущего года", - цитирует его ТАСС.

Путин сообщил, что Россия и Беларусь собираются интегрировать национальные платежные системы и создать единое пространство в рамках Союзного государства. "Определены общие ориентиры формирования в перспективе единой денежно-кредитной политики. Осуществление валютного регулирования, интеграция национальных платежных систем и создание общего платежного пространства в рамках Союзного государства", - сказал он.

Кроме того, предусматривается подписание договора об общих принципах взимания косвенных налогов, внедрение интегрированной системы администрирования таких налогов в рамках Союзного государства. Цель этой работы - достичь того, "чтобы была видна структура цены товара", пояснил Путин. "Все это поможет обеспечить добросовестную конкуренцию и нарастить деловую активность на финансовом рынке, а также эффективно реагировать на риски отмывания денег и финансирования преступной деятельности, включая терроризм", - пояснил российский президент.

Он также акцентировал внимание на том, что РФ и РБ благодаря интеграции увеличат количество совместных предприятий. "В конечном итоге это (интеграция – прим. ред.) придаст мощный импульс, стимул дальнейшему росту экономик двух стран, будет способствовать увеличению производительности труда, послужит интересам крупного, среднего и малого бизнеса, поможет в создании дополнительных рабочих мест. Российские и белорусские деловые круги получат возможность расширить свою активность на территории Союзного государства, в том числе путем создания новых совместных предприятий, увеличения своих экспортных возможностей", - заявил Путин.

Кроме того, он сообщил, что Россия снимает все ограничения на авиасообщение с Беларусью, принятые во время пандемии коронавируса COVID-19. " Принято решение снять все ковидные ограничения, касающиеся авиационного транспорта", - сказал Путин.

Путин также рассказал, что обсудил с белорусским коллегой формирование единого оборонного пространства двух стран и обеспечение безопасности. "Сегодня нами обсуждены вопросы строительства единого оборонного пространства и обеспечение безопасности Союзного государства на внешнем периметре", - сказал он.

По словам президента, "в этом контексте большое значение имеют предстоящие совместные учения на территории России и Белоруссии "Запад-2021". Путин также заверил, что предстоящие учения "Запад-2021" не направлены против кого-либо. Он пояснил, что проведение совместных учений "логично в условиях, когда другие объединения, НАТО, например, активно наращивает свое присутствие вблизи границ Союзного государства и пространства ОДКБ".

Помимо этого, он допустил создание союзного парламента РФ и Беларуси. "Что касается политической интеграции, то такие задачи ставились в Союзном договоре с самого начала, когда он формировался в 1997 году, когда подписывался чуть позже", - сказал Путин по итогам российско-белорусских переговоров.