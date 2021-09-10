”Сибур” увеличивает экспорт нефтехимической продукции в Европу

Российский нефтехимический гигант ”Сибур” оправился от первоначального шока, вызванного пандемией, и увеличивает свой экспорт, в основном в Европу, благодаря растущему спросу на медицинское оборудование, сообщил Reuters один из руководителей высшего звена. Издание Nasdaq отмечает, что ”Сибур”, крупнейший производитель нефтехимии в Восточной Европе, наращивает производство после строительства завода ”ЗапСибНефтехим” в Тобольске и слияния с ”ТАИФом”, которое еще не завершено.

Сергей Комышан, исполнительный директор ”Сибура”, сообщил агентству Reuters, что завод ”ЗапСибНефтехим” в этом году произведет более двух миллионов тонн полимеров, в основном полиэтилена и полипропилена, будучи задействованным почти на всю мощность. Годовая мощность нового завода, запущенного в 2019 году, составляет 2,5 млн тонн полимеров совместно с уже существующим производством.

По словам Комышана, после пандемии спрос на нефтехимию восстановился: ”В самом начале очень помог медицинский сектор, а именно спрос на медицинское защитное снаряжение и упаковку. Он компенсировал убытки в таких областях, как автомобилестроение и строительство. Спрос в автомобильном секторе и строительстве также восстановился. Мы наблюдаем очень стремительный рост и практически вернулись к нормальному уровню производства”.

Восстановление спроса ведет к тому, что ”Сибур” наращивает экспорт нефтехимической продукции в Европу. ”Из года в год мы увеличиваем наши поставки в Европу более чем вдвое, и мы будем придерживаться этой тенденции”, - сказал Комышан, добавив, что основная часть экспорта отправляется в Восточную Европу, Германию, Францию, Бельгию, Нидерланды и Люксембург. ”Наиболее заметный рост наблюдается в Турции, где мы стали вторым игроком на рынке пропилена”, - сказал Сергей Комышан, не вдаваясь в подробности.

В прошлом году ”Сибур” экспортировал 1,44 млн тонн полиэтилена и полипропилена, по сравнению с 400,553 тоннами в 2019 году, благодаря заводу ”ЗапСибНефтехим”. Сибур заключил сделку по продаже миллиона тонн полиэтилена в год китайской Sinopec через ”ЗапСибНефтехим”. Комышан также сообщил, что компании удалось быстро заменить сырье для своего производства, ранее поступавшее с завода ”Газпрома” в Уренгое, пострадавшего от пожара в прошлом месяце. ”Газпром” обеспечил поставки из других регионов, как и российский производитель газа ”Новатэк”. ”Газпром практически восстановил регулярные поставки по новому каналу”, - сказал Комышан.